Xbox Series X: Amazon ha avvertito che i preordini potrebbero non arrivare al lancio

Amazon sta inviando delle email ai suoi clienti che hanno prenotato Xbox Series X per avvisarli che la console potrebbe non essergli consegnata al lancio a causa dell'altissima domanda che potrebbe creare qualche problema a livello logistico.

Si tratta di un'email simile a quella inviata a chi ha prenotato PS5 e dovrebbe essere solo una forma di copertura che Amazon attua in caso di ritardi nelle spedizioni. Comunque sia è indicativa di quanta fame di nuove console ci sia in questo momento, quantomeno tra gli early adopter, che hanno fatto registrare il tutto esaurito di PS5 e Xbox Series X praticamente all'apertura delle prenotazioni.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Xbox Series X e Series S saranno disponibili in tutto il mondo a partire dal 10 novembre 2020. La prima costa 499€ ed è il modello di punta della nuova generazione di Microsoft, nonché la console più potente sul mercato, mentre la seconda è un modello economico d'ingresso nella next-gen da 299€, che consentirà comunque di avere tutti i giochi della sorella maggiore.

Amazon has sent an email giving advance warning that Xbox Series X preorders may not arrive on launch day due to high demand

The email is similar to PS5's (and similar high demand items in the past). Can only assume Amazon is covering themselves in case shipping is delayed pic.twitter.com/XbFHkAvKqW