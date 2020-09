PS5: Amazon avverte che non tutti quelli che l'hanno prenotata la riceveranno al lancio

Amazon USA ha avvertito per email tutti quelli che hanno prenotato PS5, che potrebbero non ricevere la console nel giorno di lancio. Il motivo è l'eccesso di domanda, che potrebbe causare più di qualche problema in fase di spedizione.

Specifichiamo che non stiamo parlando di difficoltà nel prenotare la console, già esaurita da ore, ma di problemi logistici. Comunque sia Amazon ha promesso che avviserà per tempo i clienti che subiranno ritardi, si spera soltanto di pochi giorni, comunicando direttamente con loro.

Amazon non è il primo negozio USA a manifestare problemi di questo tipo. Ad esempio la catena Target ha fissato la consegna delle console prenotate tra il 13 e il 18 novembre, nonostante il giorno di lancio sia il 12 novembre. Purtroppo la situazione prenotazioni di PS5 è abbastanza confusionaria per via di una cattiva comunicazione da parte di Sony, quindi è difficile dire se da noi rischia di avvenire lo stesso.

La buona notizia è che PS5 è già un successo, segno che c'è una gran voglia di next-gen. Guardando all'altra sponda, Microsoft aprirà i preordini di Xbox Series X e Series S dal 22 settembre 2020, ossia tra quattro giorni a partire da ora. Chissà se otterrà risultati simili a quelli di PS5.