PS5: da Mediaworld e Unieuro prenotazioni ancora aperte

Ci segnala un nostro gentile lettore che nei punti vendita fisici di catene di negozi quali Mediaworld e Unieuro è ancora possibile prenotare PS5, che potrà essere poi ritirata nel giorno di lancio, recandosi nuovamente nel punto vendita nel quale si è eseguita la prenotazione.

Si tratta di un'ottima notizia per tutti quelli che stanno avendo difficoltà a prenotare PS5 dai negozi digitali, dov'è andata a ruba e risulta esaurita.

Il buon Simone, questo il nome del virtuoso che ci ha fatto l'accuratissima segnalazione, ci comunica anche che per prenotare da Mediaworld bisogna versare una caparra di 100€, mentre per prenotare da Unieuro la caparra è pari al 30% del prezzo della console (150€ nel caso di PS5 con lettore ottico).

Ricapitolando: se avete avuto difficoltà a prenotare una PS5 da un negozio digitale, potete tentare in un negozio fisico. Noi abbiamo riportato i due dei quali ci sono state date informazioni da un nostro lettore, ma immaginiamo che anche altri possano ancora avere unità della console disponibili.

