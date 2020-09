PS5 e Xbox Series X: Observer System Redux sarà un gioco di lancio

Bloober Team ha annunciato che Observer System Redux sarà uno dei giochi di lancio di PS5 e Xbox Series X. Quindi uscirà il 10 novembre su PC e Xbox Series X e Series S, il 12 novembre in Nord America per PS5 e il 19 novembre in Europa sempre per PS5.

La buona notizia è che il prezzo sarà molto più abbordabile di quello di altri titoli per console di nuova generazione, in particolare i tripla A, che richiedono ormai 80€ per essere strappati al negoziante (reale o virtuale che sia). Per averlo basterà spendere 30 dollari. Se lo avete perso al momento dell'uscita nel 2017 su PC, Xbox One e PS4, questa è una buona occasione per recuperarlo con grafica potenziata e qualche contenuto in più.

Peccato che Bloober Team non abbia ancora svelato la data d'uscita di The Medium, che molti vogliono essere un titolo di lancio di Xbox Series X. Per adesso non c'è alcuna conferma in merito, quindi non resta che attendere comunicazioni ufficiali.