Crysis Remastered: lo spettacolare trailer di lancio ce ne annuncia la disponibilità

Crytek ha pubblicato uno spettacolare trailer di lancio per Crysis Remastered, che ci ricorda la disponibilità del gioco per PC (Epic Games Store), PS4 e Xbox One.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di una versione completamente rivista dal punto di vista grafico di uno dei classici del genere degli sparatutto in prima persona e dei benchmark, se ci perdonate la battuta.

Ciò che può iniziare come semplice missione di salvataggio diventa terreno di una nuova guerra, mentre gli invasori alieni sciàmano in un arcipelago della Corea del Nord. Armati di una potente Nanotuta, i giocatori possono diventare invisibili per pedinare le pattuglie nemiche, oppure aumentare la propria potenza per devastare i veicoli. La velocità, la potenza, l'armatura e la modalità occultamento della Nanotuta offrono soluzioni creative a ogni tipo di combattimento, mentre il vasto arsenale di armi componibili consente un controllo senza precedenti sullo stile di gioco. In un ambiente in continuo cambiamento, adatta le tattiche e il tuo equipaggiamento per annientare i nemici in un immenso mondo sandbox.

Crysis Remastered è disponibile da qualche mese su Nintendo Switch.