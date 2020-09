Fortnite, 10.4 milioni di anni spesi dai giocatori sul Battle Royale di Epic Games

I giocatori di Fortnite Battaglia Reale hanno speso un totale di 10.4 milioni di anni di tempo di gioco in totale. E il difficile della notizia ce lo siamo tolto: prendetevi un bel respiro, e proseguite nella lettura

Se sommassimo le ore di gioco di ogni singolo utente di Fortnite, otterremmo un totale di 10.4 milioni di anni di tempo speso all'interno della modalità PvP di Epic Games. Roba quasi da non credere, nonché un record assoluto nel settore: al secondo posto, dal punto di vista della quantità complessiva di tempo speso, troviamo infatti World of Warcraft (5.7 milioni di anni); poi ancora Overwatch, con "appena" un milione e mezzo di anni. A seguire GTA 5, The Witcher 3 e gli altri nella classifica qui di seguito riportata.

E considerate che questi numeri non tengono conto delle ore di gioco di Fortnite Salva il Mondo.

Il successo non è minimamente calcolabile, se consideriamo che Fortnite è in circolazione da appena tre anni, mentre World of Warcraft da molto più tempo. Che piaccia o meno, il Battle Royale in questione ha segnato la storia dei videogiochi, a modo suo.

Su Twitch la storia forse assume addirittura un volto inquietante, con 1.3 miliardi di visualizzazioni totali per Fortnite sin dal suo lancio. Numeri da capogiro: chissà se in futuro qualche altro gioco riuscirà a superarli. Voi che ne dite?