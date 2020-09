PS5 perde terreno su Xbox Series X? un sondaggio le vede affiancate per il pubblico

Un nuovo sondaggio vede PS5 e Xbox Series X affiancate nelle preferenze del pubblico. Si tratta di un dato davvero interessante, visto che arriva dopo il secondo evento di PS5 e dato che fino a ora la console di Sony era sempre emersa in netto vantaggio da tutti i sondaggi online.

Il sondaggio è stato condotto da John Linneman di Digital Foundry su Twitter, che ha chiesto ai suoi seguaci: che console acquisterete? Dando come possibili scelte PS5, PS5 Digital Edition, Xbox Series X e Xbox Series S. Una domanda inequivocabili alla quale hanno risposto in 19.108, il 43% dei quali ha scelto PS5, contro il 43% che ha scelto Xbox Series X.

C'è da notare che se sommiamo i dati di PS5 e PS5 Digital Edition la console di Sony appare in leggero vantaggio rispetto alla somma di Xbox Series X e Series S, ma la forbice appare comunque enormemente ridotta rispetto a quella di altri sondaggi, anche molto recenti.

Che gli annunci di Microsoft e gli errori comunicativi di Sony abbiano ridotto la distanza tra le due console next-gen?

The survey results as of this moment are fascinating. I did not expect such a strong rebound from the Xbox side after this morning. Curious to see how it ends up. pic.twitter.com/osDMOQcE42