PS5, preorder su Amazon aperti: c'è solo la versione con disco!

I preorder di PS5 sono ufficialmente aperti anche su Amazon. Se avete intenzione di passare subito alla next gen e di acquistare immediatamente le nuove console, il colosso dell'e-commerce ancora una volta si proporrà come una valida opzione. Solo nel caso in cui decidiate di comprare la versione col disco: la Digital Edition, per il momento, non è disponibile.

Ormai, del resto, data di uscita e prezzo ufficiali di PS5 sono noti, la recente conferenza di Sony ha risposto alla maggior parte dei dubbi importanti degli utenti. Amazon garantirà la consegna della nuova console il 19 novembre 2020 in Italia, che rappresenta per noi la data di lancio ufficiale.

Ecco i modelli PS5 disponibili per il preorder su Amazon:

PlayStation 5 con disco a 499,98 euro

PlayStation 5 Digital Edition a 399,98 euro - non disponibile