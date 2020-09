PS5 in preorder: dove comprarla al miglior prezzo

Dopo aver finalmente annunciato la data di lancio e il prezzo di PS5, Sony ha deciso anche di aprire i preorder di PlayStation 5. Adesso tocca ai vari negozianti provare ad offrire il miglior prezzo, così da consentire ai giocatori di risparmiare qualche euro, magari da reinvestire in qualche gioco.

Per chi se le fosse perse, ecco le informazioni più importanti da sapere in previsione del lancio di PlayStation 5:

PlayStation 5 sbarcherà in Italia a partire dal prossimo 19 novembre 2020 ad un prezzo di 499 € per la versione con il lettore Ultra HD Blu-Ray e di 399 € per la Digital Edition. Nel caso in cui decidiate di voler acquistare nella prossima generazione solamente titoli digitale e avete già rinunciato ai dischi su PS4, sarà possibile risparmiare ben 100 euro.

Di seguito vi riportiamo dove poter trovare la console nelle sue edizioni, nella speranza che l'entusiasmo per la nextgen non porti le scorte ad esaurirsi in un secondo.

Trovato qualche offerta conveniente?