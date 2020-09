PS5 è retrocompatibile col 99% dei giochi PlayStation 4

Il Presidente di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan ha detto a margine della presentazione di PS5 di ieri sera che la console di nuova generazione sarà retrocompatibile col 99% delle migliaia di giochi PlayStation 4. Sicuramente una bella notizia, che va ad affiancarsi alle tante annunciate ieri.

In serata, infatti, Sony ha finalmente svelato tutte le sue carte. E se il prezzo e la data di lancio ufficiali di PS5 potevano in qualche modo essere previsti, decisamente più sorprendenti sono stati gli annunci di Final Fantasy 16 in esclusiva console o dell'aggressiva PS Plus Collection, una raccolta di 18 giochi scaricabile gratuitamente da tutti i possessori di PS Plus.

Parlando col Washington Post, Ryan ha detto anche che PS4 e i suoi più di 100 milioni di utenti sono ancora importanti per le strategie del colosso giapponese. Tanto che da una parte molti dei giochi mostrati sono sorprendentemente cross-gen, parliamo di prodotti del calibro di Spider-Man: Miles Morales e persino Horizon Forbidden West e Sackboy, dall'altra viene promesso un supporto per ancora 4 anni.

Per questo motivo Sony vuole far sì che la transizione a PS5 sia il più fluida possibile, assicurandosi che il 99% dei giochi PlayStation 4 sia compatibile con la next-gen. In questo caso dovrete controllare di acquistare la versione giusta di PlayStation 5, dato che i giochi su disco potranno, ovviamente, essere fatti andare solo nel caso in cui abbiate a disposizione la versione col disco di PS5.

Cosa ne pensate di questa mossa? Temevate limitazioni maggiori? Quali saranno gli sfortunati giochi che non saranno in grado di andare?