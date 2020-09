Overwatch, D.Va prende vita nel sexy cosplay di starnercosplay

Tutti i giocatori di Overwatch, e probabilmente anche qualcuno al di fuori della loro cerchia, conoscono D.Va: è uno dei personaggi più apprezzati del titolo Blizzard, del resto. Il cosplay di oggi giovedì 17 settembre 2020 lo celebra, in una versione molto sensuale.

L'artista starnercosplay, difatti, ha realizzato un sexy cosplay dedicato proprio a D.Va di Overwatch: non è raro che gli artisti puntino alla versione sensuale dei soggetti femminili del titolo in questione, anche se solitamente ad essere preferita su tutte è Mercy. Il costume ha ottenuto una buona accoglienza la scorsa estate su Instagram, ecco una prima immagine.