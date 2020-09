Final Fantasy 16 annunciato come esclusiva console PS5, ma giocato su PC

L'evento di PS5 si è aperto con il botto: Square Enix ha annunciato Final Fantasy 16 per PS5, giocato però su un PC (una stranezza per un evento di Sony) che emulava l'esperienza della console di nuova generazione. Alla fine del video di presentazione è stato chiarito che si tratta di un'esclusiva console, quindi non uscirà su Xbox Series X e series S. O, almeno, non dovrebbe uscire, perché alla fine del filmato di presentazione si parla anche di disponibilità esclusiva per un tempo limitato.

Il filmato ha mostrato uno stile completamente diverso da quello di Final Fantasy XV, molto più in linea con le atmosfere originali della serie e, in un certo senso, più crudo e diretto. Che dire? Il filmato di presentazione è davvero molto bello. Guardatelo e riguardatelo piangendo calde lagrime.

La data d'uscita di Final Fantasy 16 non è stata ancora fissata, ma possiamo darlo certo per PC e PS5, a questo punto. Sicuramente Square Enix avrà tempo per darci altri dettagli.

Da notare anche che l'annuncio ha di fatto confermato i molti rumor emersi nei giorni scorsi. Anzi, nei mesi scorsi, che volevano l'annuncio di Final Fantasy 16 legato a PS5 e imminente.