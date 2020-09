Horizon Forbidden West e Sackboy anche su PS4: sono due titoli cross-gen

A margine dell'evento di presentazione di PS5 è stato annunciato che Horizon Forbidden West e Sackboy: A Big Adventure sono due titoli cross-gen, ossia usciranno anche su PS4. Il colpo è molto forte, in particolare per il gioco di Guerrilla, che molti volevano come impossibile sulla vecchia generazione. Invece non è così.

Sempre in serata è stato annunciato che anche Marvel's Spider-Man: Miles Morales è un gioco cross-gen.

L'annuncio della natura cross-gen dei titoli elencati è stato fatto da Sony stessa, quindi non ci sono dubbi in merito. Stando al comunicato ufficiale, le versioni PS5 avranno comunque delle caratteristiche avanzate.

Inoltre, acquistandoli per PS4 si avrà diritto all'aggiornamento gratuito alla versione PS5. In fondo pare che sulla politica cross-gen, Sony non sia poi troppo lontana da Microsoft, di suo accusata di aver castrato Halo Infinite per farlo girare su Xbox One. Anzi, forse Sony ha addirittura annunciato più esclusive cross-gen della concorrenza. Bisognerà fare i conti, prima o poi.