Iron Man, Marvel svela il suo numero di telefono: potete chiamarlo

A quanto pare la Marvel ha deciso di punto in bianco di svelare il numero di telefono di Tony Stark, cioè del vero volto di Iron Man. Chissà se prima di farlo ha chiesto il permesso, ma tant'è: potete addirittura chiamarlo.

Il tutto è partito come uno scherzo sull'ultimo numero americano del fumetto di Thor: per qualche strano motivo legato alla trama, su Mjolnir è stato appuntato il numero personale di Iron Man: 212 970 4133. Un bel problema per il genio, miliardario, playboy e filantropo, dato che di certo non potrà rimuovere l'arma di Thor da solo... nessuno è degno di farlo!

Ma ecco il dettaglio divertente: chiamando il numero prima indicato, cui è opportuno aggiungere il prefisso +1, risponde davvero qualcuno, e cioè la segreteria telefonica di Tony Stark. Non è chiaro se la chiamata porti a spendere il proprio credito telefonico: vi consigliamo di approfondire la questione prima di telefonare, non vorremmo che lo azzeraste improvvisamente.

Ecco il messaggio che potrete ascoltare, naturalmente registrato da Tony Stark / Iron Man in persona: "Ciao, sì qui è Iron Man, tuttavia a causa di un grosso idiota biondo non uso più questo numero, ma ehi, bel tentativo comunque. Per tutto ciò che riguarda Tony Stark visita www.TonyStarkIronMan.com e uh, prova a restare al sicuro là fuori, ok? Sono già abbastanza occupato così".