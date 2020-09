Fortnite Stagione 4, la Stark Tower e i poteri di Iron Man sono in arrivo?

Fortnite Stagione 4 è ormai in circolazione da circa una decina di giorni, e ha introdotto una nuova corposissima collaborazione tra Epic Games e Marvel. Tanti supereroi sono già presenti, così come i loro poteri e le loro aree di gioco... e novità sembrerebbero in arrivo, per quanto riguarda Iron Man.

La notizia arriva dal creatore di contenuti Ali-A, che ha sviscerato per bene i file di gioco attualmente presenti in Fortnite Stagione 4, naturalmente anche quelli preclusi alla "vista" dei normali giocatori. Prendendo le mosse da alcune considerazioni circa quelli già presenti, ha intuito che cosa potrebbe essere in arrivo nelle prossime settimane. Sono notizie non confermate da Epic Games, ma molto credibili, dunque ve le riportiamo.

Innanzitutto è bene ricordare che molte aree di gioco della mappa sono attualmente dedicate agli eroi Marvel: c'è il Dominio di Doom al posto di Parco Pacifico, un gigantesco cratere creatosi dall'arrivo di Thor, poi ancora il Museo del Collezionista (Corso Commercio), la casa di Ant-Man, la statua di Black Panther, e via dicendo. Prossimamente dovrebbe arrivare anche Stark Tower, omonima residenza di Tony Stark e punto di ritrovo degli Avengers.

Non inizialmente, però: questo perché Iron Man è la ricompensa del livello 100 del Pass Battaglia; è probabile che nel frattempo arrivino prima aree e poteri di altri eroi. A proposito di mosse speciali da usare in battaglia, attualmente su Fortnite sono presenti quelle di Silver Surfer, Doom e Grooth; ma nei file di gioco c'è anche il cannone ad energia di Iron Man. Dunque presto anche i poteri di Iron Man verranno resi disponibili.

Quando, come e dove verrà introdotto tutto ciò? Non è dato saperlo, ma noi vi terremo aggiornati. State giocando alla Fortnite Stagione 4? E sapete che il ban di Apple ha privato Epic Games del 60% dei suoi giocatori complessivi?