Xbox Series S è ufficiale: 299 euro per l'Xbox più piccola di sempre

Dopo i tanti leak, Microsoft ha deciso (finalmente) di ufficializzare Xbox Series S. Lo ha fatto con un semplice tweet nel quale conferma il design bianco e il prezzo: solo 299 euro per l'Xbox più piccola di sempre.

Solo questa mattina vi abbiamo riportato due leak, risultati poi veritieri: il primo svelava il design e prezzo di Series S, mentre il secondo, più corposo, parla anche del prezzo e della data d'uscita di Xbox Series X.

Nell'attesa che Microsoft annunci quando farà l'annuncio, scusate il gioco di parole, il colosso di Redmond ha deciso di confermare tutto quello che finora sapevamo di Xbox Series S, fino ad oggi conosciuta anche con il nome di Lockhart. Si tratta di una console molto piccola, è definita, infatti, la più piccola Xbox di sempre, che ricorda nel design una Xbox One S, se non fosse per enorme ventola per l'aerazione nera che occupa metà della sua superficie. Il prezzo annunciato da Microsoft è di 299 dollari o di 25 dollari al mese se acquistata col programma Xbox All Access. A stretto giro di posta Ina Gelbert, Head of Xbox France, ha confermato che il prezzo in Europa sarà di 299 euro.

Non c'è traccia di lettore ottico e le voci parlando di un hardware meno performante rispetto a Xbox Series X, pensato per xCloud e il gaming in 1080p. Una novità per il mondo console: la versione digital di PS5 è infatti identica al modello di base come prestazioni.

Nelle prossime ore ci aspettiamo un approfondimento sulle caratteristiche di questa console, oltre che un definitivo annuncio della data e della line-up di lancio. Cosa ve ne sembra?

👀 Let's make it official! Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP). Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq — Xbox (@Xbox) September 8, 2020

Sans plus attendre, voici la #XboxSeriesS: 299,99€ pour la 🇫🇷 https://t.co/dHLjVdMhGP — Ina Gelbert (@InaGelbert) September 8, 2020