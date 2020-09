Xbox Series X e S: data di lancio e prezzo sono ufficiali, per Windows Central

Secondo i colleghi di Windows Central, Xbox Series X costerà 499 dollari, mentre Xbox Series S 299 dollari. Entrambe le console usciranno il prossimo 10 novembre 2020. Non si sa ancora quando Microsoft annuncerà le sue console next-gen, ma i prezzi e la data di lancio, secondo le informazioni in loro possesso, sarebbero ufficiali.

I colleghi, solitamente molto ben informati riguardo tutto quello che è collegato all'universo di Microsoft, sono sicuri delle loro fonti interne: i leak delle scorse ore sarebbero confermati e Microsoft si starebbe preparando ad annunciare dei prezzi molto competitivi per le sue console. Arrivare sul mercato con Xbox Series S a 299 dollari e Xbox Series X a 499 dollari significa offrire sin dal lancio una gamma di prodotti completa e aggressiva, alla quale aggiungere anche la possibilità di fare il salto generazionale "a rate" attraverso il programma Xbox All Acccess.

Xbox Series S sarà disponibile, assieme all'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, a 25 dollari al mese, che diventano 35 per avere una Xbox Series X. Sono confermati il design monolitico nero della versione più potente e quello bianco e sottile recentemente leakato di Xbox Series S.

Series S sarà più piccola e dovrebbe gestire 4 TF RDNA2 che le consentiranno di far girare i giochi di nuova generazione a 1080p. Sarà potente all'incirca come una Xbox One X, ma garantirà un frame rate e tempi di caricamento migliori grazie alle nuove tecnologie incluse. Xbox trSeries X, invece, coi suoi 12TF punta al gaming in 4K e i 60FPS, che possono diventare 120 con giochi come Halo Infinite.

Quello che i colleghi non sanno ancora è quando tutto questo sarà ufficializzato, ma a questo punto, se queste indiscrezioni fossero confermate, una nuova conferenza dovrebbe essere annunciata a breve.

Cosa vi sembra di questi prezzi?