Xbox Series S: design e prezzo da un leak, Microsoft non saprebbe come commentare

Le nuove e misteriose Xbox Series S sono spuntate in un recentissimo leak. La console viene mostrata nella sua interezza, col un design bianco e un prezzo estremamente interessante di 299 dollari. Contemporaneamente sui social di Microsoft compare un classico meme di chi ha visto qualcosa, ma non sa come rispondere: si tratta di una conferma implicita della veridicità di queste notizie?

Della versione economica di Xbox Series X se ne parliamo da tempo ed è forse uno dei segreti peggio tenuti della storia dei videogiochi. Microsoft, infatti, cita questo modello persino nei suoi materiali ufficiali, nonostante non sia mai stato annunciato ufficialmente.

In queste ore è stato pubblicato un video che mostra la console e ne suggerisce il prezzo, ovvero 299 dollari. Una mossa molto aggressiva, che renderebbe Xbox Series S un hardware estremamente allettante soprattutto per chi si vuole avvicinare al mondo Xbox, al day one, senza spendere una fortuna.

Questo leak, però, ha avuto la "benedizione" di Daniel Ahmad, un analista di Niko Partners e una persona che solitamente è ben informata dei fatti. Ahmad ha affiancato questo video ad una sua passata affermazione, ovvero che Xbox Series S avrà un prezzo più basso perchè offrirà una tecnologia di "fascia media", probabilmente di poco superiore alla potenza di Xbox One X.

Xbox Series S non avrà il lettore ottico per i dischi, un design bianco, più affusolato e molto simile a quello dell'attuale Xbox One S, non fosse per l'enorme ventola per la dissipazione del calore che in questo caso è colorata di nero. Sarà interessante, però, capire questo hardware che limitati comporterà nei videogiochi. Per Ahmad sarà perfetta per essere accoppiata al Game Pass o a Xcloud.

A stretto giro di posta è arrivata anche la possibile "risposta" di Microsoft, ovvero la Monkey Puppet, una scimmia che si usa quando non si sa come rispondere. Si tratta di una conferma implicita?

Cosa ne pensate? Vi alletterebbe questo prezzo?