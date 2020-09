Xbox Series S menzionata ufficialmente dai codici prova dell'Xbox Game Pass Ultimate

Xbox Series S è probabilmente il segreto peggio tenuto dell'intera industria, visto che sta praticamente spuntando in ogni dove. L'ultima menzione arriva da materiale ufficiale di Microsoft, ossia dal foglietto con i codici di prova dell'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate contenuti nelle ultime versione dei controller Xbox, acquistato direttamente dal negozio online di Microsoft.

Il primo a riportare la scoperta è stato l'utente Twitter @BraviaryBrendan, cui hanno poi risposto altri giocatori, di altre zone del mondo, confermando la menzione di Xbox Series S nel materiale ufficiale.

Difficile che sia un errore, visto che la console viene citata in diverse lingue e in territori molto distanti. A questo punto manca davvero solo la conferma di Microsoft, che si spera arrivi a breve.

Probabile che l'annuncio fosse stato inizialmente fissato per gli eventi estivi e che sia poi slittato a causa della situazione creata dal COVID-19. Purtroppo il materiale ufficiale viene preparato con largo anticipo per questioni produttive, quindi era inevitabile che Xbox Series S emergesse prima del tempo.

Comunque sia ci sembra una buona notizia anche che Microsoft regali 14 giorni di Xbox Game Pass Ultimate con i controller, un valore aggiunto non da poco.

I got a new controller for my Xbox since mine was broken. Interestingly enough, the Game Pass Ultimate trial code sheet mentions the unannounced @Xbox Series S. It's definitely a thing. pic.twitter.com/GX1rOYG5g7