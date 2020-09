PS5, come Xbox Series X, non avrà l'uscita audio ottica

PS5 non avrà l'uscita audio ottica, come Xbox Series X. La mancanza di questa caratteristica era già emersa per la console di Microsoft, ma ora è stata confermata anche per l'hardware next-gen di Sony, nonostante le console dell'attuale generazione ne siano dotate.

A svelarlo è stato Astro, marchio che si occupa di cuffie, auricolari e altre periferiche legate all'audio. Il produttore ha spiegato che per le sue periferiche dedicate a PS5 offrirà un adattatore HDMI / ottico che consentirà il passaggio del segnale video insieme a quello audio senza perdita di qualità e senza ritardi. L'adattatore supporterà gli standard HDMI 2.1 e HDCP.

Non stupisce che né Sony, né Microsoft abbiano comunicato questa mancanza in via ufficiale. Del resto c'è già un modo per ovviare, quindi perché preoccuparsene?

Per il resto vi ricordiamo che PS5 e Xbox Series X sono previste entro la fine del 2020. Forse PS5 uscirà in leggero ritardo in Europa rispetto a USA e Canada, ma sempre entro l'anno corrente.