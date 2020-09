Marvel's Avengers: i prezzi delle microtransazioni sono da free-to-play

Con la pubblicazione di Marvel's Avengers in Australia e in altri territori, sono emersi anche i prezzi delle microtransazioni, che sono in linea con quelli dei giochi free-to-play mobile e di altri giochi servizi.

La moneta di gioco si chiama semplicemente Crediti ed è acquistabile in vari tagli. Dal negozio integrato nel gioco è possibile acquistare 500, 2.000 (+200 bonus), 5.000 (+1.500 bonus) e 10.000 (+ 3.000 bonus) crediti. I prezzi vanno dai 5 ai 100 dollari.

Gli oggetti in vendita hanno tutti una natura cosmetica, siano essi nuovi vestiti per i super eroi, delle emote e altro ancora. Come avviene ad esempio in Fortnite, gli oggetti hanno un diverso costo a seconda della loro rarità e ruoteranno su base regolare.

Oltre agli oggetti cosmetici, Marvel's Avengers consente di acquistare i classici Battle Pass, legati alle Hero Challenge Card di ogni personaggio. Ogni carta ha 40 tier di premi gratuiti e a pagamento e costa 1.000 crediti (quindi circa 10€).

L'uscita di Marvel's Avengers nel resto del mondo è prevista per il 4 settembre 2020 su PC, Xbox One e PS4. Le versioni PS5 e Xbox Series X sono previste per le settimane successive, probabilmente insieme alle console di nuova generazione.