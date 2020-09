PS5, lancio in leggero ritardo in Europa?

PS5 potrebbe uscire in leggero ritardo in Europa. Osservando con attenzione il trailer delle edizioni digitali di Call of Duty: Black Ops Cold War, molti utenti hanno notato come il lancio di PS5 venga distinto tra Stati Uniti, Canada e gli altri territori.

Sostanzialmente a fine filmato appaiono le scritte che potete leggere nell'immagine riportata di seguito:





In realtà la distinzione non è chiarissima, nel senso che si parla delle vacanze 2020 per USA e Canada e di tardo 2020 per il resto del mondo. Probabile che il lancio possa essere stato semplicemente differito di qualche giorno per questioni logistiche, ma la distinzione rimane nondimeno interessante perché indica che comunque avverrà in momenti diversi.

Se vogliamo è anche indice di come ormai dovrebbe mancare pochissimo all'annuncio della fatidica data... o delle fatidiche date, se questa notizia sarà confermata. Sony in passato aveva parlato di voler lanciare la sua nuova console contemporaneamente in tutto il mondo, ma la pandemia di COVID-19 potrebbe aver costretto la multinazionale a cambiare leggermente i suoi piani per non trovarsi scoperta su certi mercati.