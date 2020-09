Capcom ha annunciato ufficialmente che Resident Evil Village sarà al Tokyo Game Show 2020. Il nuovo capitolo della serie Resident Evil sarà mostrato in due occasioni: durante le trasmissioni della manifestazione principale, il Tokyo Game Show 2020 Online, e nel TGS LIVE 2020 di Capcom stessa, che sarà trasmesso il 26 e il 27 settembre 2020.

Come saprete quest'anno, causa COVID-19, anche il TGS 2020 si svolgerà completamente online. Resident Evil Village era atteso per l'evento, ma non era stato ancora confermato.

Per il resto la line up di Capcom per l'evento comprende il solo Street Fighter V: Champion Edition, di cui probabilmente saranno mostrati i contenuti del nuovo Season Pass. In molti si aspettano qualche altro annuncio, come il vociferato Monster Hunter per Nintendo Switch, ma per ora non c'è niente di confermato.