Monster Hunter su Nintendo Switch con un nuovo episodio basato sul RE Engine?

Monster Hunter tornerà su Nintendo Switch con un nuovo episodio mosso dal potente RE Engine, il motore grafico di Resident Evil Village: lo sostiene il noto insider Dusk Golem.

Finito qualche tempo fa al centro delle polemiche per via delle sue dichiarazioni su PS5, che a suo dire sarà meno potente e più costosa di Xbox Series X, il leaker in questione mantiene nonostante tutto una certa credibilità quando si parla dei progetti legati a Capcom e, in generale, al genere dei survival horror.

In questo caso tutto nasce dalle frasi pronunciate dalla casa di Osaka sul supporto a Nintendo Switch: "Al momento non prevediamo di pubblicare Monster Hunter: World su Switch", ha detto un portavoce dell'azienda durante l'ultimo incontro con gli investitori.

"Puntiamo piuttosto a realizzare un gioco di Monster Hunter a cui i ragazzi delle scuole medie e superiori possano guardare con interesse." Un titolo che verrà mosso appunto dal RE Engine, secondo Dusk Golem.

Certo, il riferimento alla giovane età del target d'utenza potrebbe destare qualche perplessità, ma se anche il gioco in questione fosse legato all'ottimo Monster Hunter Stories sarebbe una gran bella notizia.

To elaborate on two things, Monster Hunter Switch is running on a Switch compatible version of the RE Engine, which is why I've been posting っ○ whenever I've been talking about it for the last few months, it's supposed to be the RE Engine logo. pic.twitter.com/x5vT4DrwYM