Fortnite contro Apple, il profilo di Epic Games è stato rimosso da iOS

Lo scontro tra Fortnite e Apple continua e si arricchisce di un nuovo capitolo. La casa di Cupertino, infatti, ha tenuto fede alle proprie minacce e ha dunque rimosso il profilo sviluppatore di Epic Games dalla piattaforma iOS.

Come già riportato, stando a un primo pronunciamento del giudice l'Unreal Engine non potrà essere bandito e dunque tutti i giochi che lo utilizzano continueranno a essere disponibili su App Store.

Lo stesso però non si può dire delle produzioni realizzate direttamente da Epic Games, che oltre al celebre Fortnite annoverano anche i tre episodi di Infinity Blade, l'ottimo picchiaduro gestuale sviluppato da ChAIR Entertainment.

"La corte ha raccomandato a Epic di rispettare le linee guida dell'App Store mentre il loro caso viene esaminato, linee guida che hanno seguito nel corso dell'ultima decade finché non hanno deciso di dar vita a questa situazione", ha dichiarato Apple.

"Epic ha rifiutato di seguire tali indicazioni, e anzi ha ripetutamente sottoposto aggiornamenti di Fortnite disegnati per violare quelle regole. Non è giusto nei confronti di tutti gli altri sviluppatori su App Store e mette gli utenti nel mezzo del loro conflitto."

Epic Games ha già chiarito che, stando così le cose, la nuova stagione di Fortnite non arriverà su iOS e saranno dunque tantissimi gli utenti che non potranno accedere alle novità in arrivo per il battle royale.