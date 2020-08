Alan Wake 2 in uscita nel 2022? Lo rivela l'espansione Control: AWE

L'uscita di Alan Wake 2 avverrà nel corso del 2022, stando a un indizio piuttosto chiaro ed eloquente che è possibile ritrovare nella sequenza conclusiva di Control: AWE.

Come scritto nella nostra recensione di Control: AWE, la seconda e ultima espansione del titolo sviluppato da Remedy Entertainment fallisce purtroppo nel consegnare ai fan di Alan Wake un'esperienza significativa.

Seguono anticipazioni su Control: AWE



Il celebre scrittore, protagonista dell'omonimo action shooter pubblicato nel 2010, viene infatti coinvolto nell'espansione in maniera a dir poco marginale, limitandosi a comparire all'interno di alcune cutscene.

Una volta completata la mini-campagna di AWE, tuttavia, Jesse viene avvertita dal suo staff di un evento del mondo alterato il cui segnale proviene da Bright Falls ma con una peculiarità: la data dell'evento è settata due anni nel futuro.

Sembra dunque che gli sviluppatori abbiano voluto cogliere l'occasione non solo per dar vita al Remedy Connected Universe, ma anche per stabilire il periodo in cui finalmente rivedremo Alan Wake. Stavolta per davvero.