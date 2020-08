In Sound Mind: nuovo trailer di gameplay dalla Gamescom 2020

We Create Stuff ha rilasciato un nuovo trailer di gameplay dell'horror In Sound Mind in occasione della Gamescom 2020. Per chi non li conoscesse, sono gli autori della mod "Nightmare House 2", realizzata per Half-Life 2, diventata di culto tra gli appassionati.

In Sound Mind è in sviluppo per PC, Xbox Series X e PS5. L'uscita è prevista per i primi mesi del 2021, in data ancora da destinarsi. Un uomo si risveglia nello scantinato di un palazzo in rovina in preda a una forte amnesia. Cosa gli è successo? Perché la città in cui vive è completamente allagata? Cosa sono quelle creature che vogliono ucciderlo? Queste e altre domande troveranno risposta giocando.

Se volete avere più informazioni, leggete il nostro provato di In Sound Mind, in cui abbiamo scritto:

In Sound Mind ci ha convinti appieno dal punto di vista narrativo, tanto che non vediamo l'ora di poterlo continuare a giocare per scoprire come va a finire l'intricata storia. Tcnicamente è chiaro che non ci troviamo di fronte a una produzione tripla A, ma il margine di miglioramento c'è, visto che mandano ancora molti mesi prima dell'uscita, che avverrà a inizio 2021. Comunque sia è un horror che gli appassionati dovrebbero tenere d'occhio perché potrebbe rivelarsi una bella esperienza nel suo complesso.