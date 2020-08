Twitch: Shroud contro gli spettatori tossici che rovinano i tornei

La star degli streaming Michael 'shroud' Grzesiek si è scagliata contro gli spettatori tossici, rei di rovinare i tornei online con i loro commenti negativi e spesso maleducati. Il suo salace intervento è arrivato durante una partita di Fall Guys, dopo aver letto ciò che veniva scritto nella chat.

Shroud: "Ciò che fa davvero schifo è che durante qualsiasi competizione la chat diventi spietata. Chi gioca si sta divertendo un mondo, ma la chat rovina tutto."

Il ragazzo ha quindi implorato i suoi spettatori di fare meglio e di non prendere un gioco come Fall Guys in modo così serio: "Ragazzi, dovete fare di meglio. Divertitevi, guardate, non fate gli stronzi. Non andate negli stream degli altri per offenderli e distrarli. Davvero, ma chi se ne frega? Stiamo giocando a Fall Guys!"

Purtroppo le chat sono uno dei grandi problemi di Twitch. La moderazione spesso non riesce a stare dietro ai centinaia di messaggi che vengono pubblicati e durante una trasmissione alcuni si sentono in diritto di poter scrivere di tutto, anche di offendere persone che non conoscono. Speriamo che le cose cambino... ma non ci crede nessuno.