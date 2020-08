Twitch ha richiesto la cancellazione della causa contro le streamer sexy

Twitch ha chiesto la cancellazione della causa intentatagli da Erik Estavillo per la presenza di streamer troppo sexy e provocanti sulla piattaforma, che alimenterebbero la sua dipendenza dal sesso.

Se ricordate, Estavillo fece un nutrito elenco di streamer sexy, tra le quali Amouranth, Pokimane e Alinity, indicandole come sessualmente suggestive. Sostanzialmente la loro presenza sarebbe deleteria per il suo disturbo ossessivo compulsivo.

Ora Twitch ha risposto tramite i suoi legali invocando la mozione Anti-SLAPP, una legge USA che consente di richiedere la cancellazione di cause legali atte soltanto a far perdere tempo e denaro alle imprese, impedendo che esercitino i loro diritti costituzionali. In questo caso si parla del diritto di Twitch di scegliere e selezionare i contenuti della sua piattaforma, rimanendo ovviamente entro precisi limiti di legge.

Per i legali di Twitch, che ricordiamo essere posseduta da Amazon, la causa di Estavillo non ha senso, perché la piattaforma proporrebbe già contenuti in linea con il Communications Decency Act, che serve proprio a regolare i contenuti. Inoltre il regolamento della piattaforma esclude la responsabilità della stessa per i contenuti mostrati, limitandosi a regolarli, ossia a censurarli e bannare gli streamer quando necessario.