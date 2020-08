Star Wars: John Boyega ha mandato aff...ulo i fan tossici

L'attore inglese John Boyega stanco dei commenti tossici dei fan di Star Wars sui social, li ha mandati affanculo nel modo più liberatorio possibile. Boyega ha interpretato Finn nell'ultima trilogia della saga pop fantascientifica nata da George Lucas e attualmente in mano a Disney, ma ha già detto più volte che non ritornerà più nel personaggio, di cui è evidentemente stanco.

Boyega aveva già espresso più volte il suo disappunto per come sono stati trattati i personaggi di Finn e Rose negli ultimi due film, ma evidentemente i fan sfegatati, quelli che credono ai midiclorian, non lo amano particolarmente e continuano a tormentare lui e il resto del cast per com'è stata conclusa la trilogia (come se gli attori abbiano un qualche ruolo nelle scelte di sceneggiatura e di regia di simili produzioni). Per questo alla fine Boyega ha sbottato scrivendo su Twitter:

"I fan tossici di Star Wars sono riusciti a infilarsi nelle mie menzioni. Dio. Permettetemi di essere brutale, ma di voi non me ne fotte più niente."

Per poi spiegare in modo ancora più veemente:

"Cristo, ho aspettato così tanto tempo prima di mandare affanculo i fan tossici".

Cosa aggiungere a parole di così grande e pacata saggezza?

Toxic Star Wars fans still find their way to my mentions. Lord. Must I be blunt? I don't fuck with you no more 🤷🏾‍♂️ — John Boyega (@JohnBoyega) August 21, 2020