iliad e rete fissa: la società cerca personale

La rete fissa di iliad si avvicina: lo sapevamo già, alcune indiscrezioni avevano riconfermato queste possibilità, ma adesso si aggiunge un dettaglio nuovo. La società cerca personale.

E non si tratta di una generica offerta di lavoro per il settore mobile: iliad sta cercando in Italia un esperto di Fixed Number Portability da inserire nell'organigramma aziendale nella sede di Milano. Chiaro che si tratti dunque della telefonia fissa vera e propria: inizialmente Benedetto Levi aveva accennato al suo arrivo entro il 2024, invece probabilmente il lancio avverrà molto prima, forse addirittura verso la fine del 2021.

iliad continua a crescere, intanto, e Benedetto Levi (CEO della società) ha confermato che la pandemia ha accelerato l'approdo alla rete fissa e alla fibra ottica. Maggiori novità potrebbero arrivare già il prossimo 3 settembre 2020: vi terremo aggiornati.

Voi passerete alla rete fissa e alla fibra ottica di iliad, o rimarrete piacevolmente in compagnia di TIM, Vodafone e WindTre?