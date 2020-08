Call of Duty: Black Ops Cold War per PC sarà un'esclusiva di Battle.net

La versione PC di Call of Duty: Black Ops Cold War sarà lanciata in esclusiva su Battle.net. Si tratta di novità abbastanza scontata, dato che tutti gli ultimi Call of Duty hanno seguito la stessa strada, compreso il free-to-play Call of Duty: Warzone, ma è giusto riportarla per fare subito chiarezza su cosa attendersi.

Call of Duty: Black Ops Cold War è sviluppato da Treyarch in collaborazione con Raven Software. Del port della versione PC se ne sta occupando Beenox. L'annuncio dell'esclusiva Battle.net è stato dato tramite alcune email e ripreso dai siti che si occupano espressamente della serie COD.