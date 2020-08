PS5: le funzionalità social consentono guide e aiuti tra giocatori, dice l'autore di Oddworld

PS5 sembra avere delle funzionalità social piuttosto estese e innovative, tutte impostate sui videogiochi, che potrebbero anche consentire continue guide e aiuti tra giocatori con un sistema di comunicazione multimediale integrato nella console, in base a quanto riferito dall'autore di Oddworld.

Lorne Lanning, creatore della serie Oddworld e attualmente al lavoro su Oddworld Soulstorm, presentato peraltro su PS5 con un trailer durante l'evento di presentazione Sony, ha svelato alcuni vaghi dettagli su funzionalità aggiuntive del sistema operativo della nuova console in un'intervista all'Official PlayStation Magazine.

A dire il vero le affermazioni di Lanning sono piuttosto vaghe e non chiarissime ma sembrano riferirsi a un sistema di comunicazione integrato tra gli utenti di PS5 che consente anche di creare una rete di messaggi e aiuti, come guide o tutorial, che possano portare i giocatori ad aiutarsi tra loro.

"Gli elementi social costruiti all'interno di PS5 - non sono sicuro quanto poterne parlare al momento, cerco di essere cauto - ma ci sono molte caratteristiche che consentono di aprire l'esperienza di gioco a una sorta di network di persone con cui siamo in connessione".

"Ci sono vari modi di applicare questi sistemi, come aiutare gli utenti con problemi che possono emergere giocando, attraverso anche un sistema di monitoraggio intelligente sui punti che presentano le maggiori difficoltà". Non è chiaro se queste caratteristiche riguardino un sistema che sfrutta intelligenza artificiale o cose del genere, ma semplicemente "se utilizzate questa nuova caratteristica, sarete in grado di aiutare i giocatori dove normalmente restano bloccati".

Questo sistema di aiuti reciproci fa parte di un network allargato che si estende ad altri network e comprende anche dei feedback che possono essere assegnati, in base a quanto riferito da Lanning. Secondo l'autore di Oddworld: Soulstorm, il nuovo sistema di PS5 fonde statistiche di utilizzo dei giochi e obiettivi sbloccati in un tutt'uno che dovrebbe consentire la discussione e la condivisione di informazioni.

A dire il vero il resoconto di Lanning sembra piuttosto vago e caotico, ma la sua insistenza su questo nuovo network allargato in grado di avvicinare i giocatori e mettere in condivisione più da vicino le esperienze di gioco e le informazioni su PS5 fa pensare a qualcosa di veramente interessante su questo fronte.

Di PS5 abbiamo visto la settimana scorsa il primo spot ufficiale italiano a dare il via alla campagna marketing della nuova console Sony.