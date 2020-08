PS5: un nuovo video pubblicitario è apparso online

Apparso online un nuovo video pubblicitario di PS5. A caricarlo è stato il canale ufficiale di PlayStation Hungary, quindi si tratta indubbiamente di materiale ufficiale. Probabilmente uscirà anche in altre lingue, visto che attualmente risulta oscurato. Fortunatamente è stato recuperato ed è facilmente visibile in rete (ad esempio nel nostro video che trovate in testa alla notizia).

Lo spot in sé non mostra molto della console. In realtà ne sottolinea in modo emotivo alcune caratteristiche, come l'audio 3D e gli adaptive trigger, ma non fa vedere giochi e, soprattutto, non svela niente di davvero nuovo.

Che sia il filmato con cui Sony vuole annunciare i dettagli mancanti di PS5? Difficile dirlo, ma è certo che stia per arrivare un qualche evento dedicato. Sicuramente PlayStation Hungary lo ha mostrato in anticipo su quanto preventivato, ma la sua destinazione d'uso potrebbe essere completamente differente da quanto si immagini... oppure no?

Per il resto vi ricordiamo che PS5 uscirà entro la fine dell'anno in due edizioni: con disco e all digital. A oggi Sony non ha ancora svelato la data di lancio o il prezzo della console.