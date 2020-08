Second Extinction, primo trailer del gameplay dal Future Games Show

Second Extinction è stato mostrato con il primo trailer del gameplay nel corso del Future Games Show, l'evento organizzato da GamesRadar e collocato all'interno della Gamescom 2020.

Disponibile in Early Access a partire da settembre, Second Extinction proverà a coinvolgerci con meccaniche sparatutto in un contesto preistorico: uno scenario dominato da feroci dinosauri.

Caratterizzato da una modalità cooperativa per tre giocatori, il titolo sviluppato da Systemic Reaction sarà un'esclusiva riservata alle piattaforme Microsoft e supporterà le specifiche di Xbox Series X.

Second Extinction è un intenso sparatutto in modalità cooperativa per 3 giocatori. Il tuo obiettivo è eliminare i dinosauri mutanti che hanno conquistato il pianeta.

Il lavoro di squadra è di vitale importanza quando assumi il ruolo di uno dei sopravvissuti che devono usare una combinazione di armi e abilità per affrontare il vasto numero di nemici.

Combatti attraverso un vortice di proiettili, bombe, denti, artigli e sangue... Riconquistare la Terra dipende da te!