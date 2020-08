Second Extinction: lo sparatutto con dinosauri in early access a settembre

Second Extinction ha un periodo di uscita per quanto riguarda la sua versione early access e non è molto distante, visto che si parla di settembre 2020 come momento in cui sarà possibile entrare per la prima volta in questo strano mondo di gioco.

L'accesso anticipato su Second Extinction sarà disponibile a settembre su Steam, dunque dal prossimo mese sarà possibile provare per la prima volta questo particolare sparatutto con dinosauri in forma ancora non definitiva ma in espansione.

Con la notizia, gli sviluppatori Systemic Reaction hanno anche spiegato qualcosa su War Effort, ovvero un "ambienta interattivo e guidato dalla community" nel quale i giocatori possono trovare nuovi contenuti in evoluzione costante.

"Il War Effort è una parte integrante di come introdurremo nuovi dinosauri, missioni ed esperienze all'interno del live service, una caratteristica che siamo felici di poter fornire pienamente già all'interno dell'early access", hanno affermato gli sviluppatori.

All'interno del sistema War Effort verranno anche fornite nuove sfide poste in successione, sulla base di minacce sempre più impegnative e inquietanti da combattere, che possono essere sbloccate in maniera progressiva dai giocatori.

Il gioco è stato annunciato per Xbox Series X, One e PC durante l'Inside Xbox di maggio e per saperne di più vi rimandiamo all'anteprima di Second Extinction pubblicata poco dopo.