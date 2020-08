The Last of Us 2: Modalità Realismo, Permadeath e altre novità nella patch 1.05 questa settimana

The Last of Us 2 si aggiorna con la patch 1.05 questa settimana e introduce diverse nuove caratteristiche tra cui la Modalità Realismo, la Morte Permanente e altri elementi di gioco, il tutto in arrivo il 13 agosto su PS4.

Il nuovo update 1.05, che era emerso già dalla comparsa di alcuni trofei, sarà dunque disponibile da giovedì 13 agosto e introdurrà diverse nuove caratteristiche interessanti al celebre gioco Naughty Dog per PS4, a partire dalla Modalità Realismo, che recupera la medesima opzione che era stata introdotta all'epoca anche nell'originale.

Si tratta, in sostanza, di un livello di difficoltà più alto rispetto a quelli già presenti in The Last of Us 2, che rende l'avanzare nel gioco particolarmente impegnativo. Con l'utilizzo di questa modalità, ogni scontro appare decisamente impegnativo, con danni triplicati da parte dei nemici e alcune modifiche atte a rendere tutto più difficile.

Viene rimossa la modalità ascolto (lo strumento che consente di scoprire la presenza dei nemici nei paraggi), vengono tolti elementi dall'HUD sullo schermo e ridotte sensibilmente le munizioni e i rifornimenti che si possono trovare all'interno delle ambientazioni. Inoltre, si riduce anche la quantità dei checkpoint, rendendoli meno frequenti e più distanti l'uno dall'altro.

Ulteriore difficoltà è apportata dall'introduzione della Morte Permanente, ovvero il Permadeath, un'opzione che se attivata non consente seconde chance: a ogni morte del protagonista la partita finisce, costringendo a rifare l'intero capitolo senza checkpoint intermedi.

Altre novità riguardano anche opzioni per la grafica, con l'aggiunta di circa 30 opzioni grafiche aggiuntive che trasformano in maniera sensibile l'aspetto di The Last of Us 2, mostrandolo in stile pixelloso, con una sorta di cel-shading applicato, in bianco e nero o con tonalità seppia, per modificare profondamente lo stile e la grafica del gioco.

Vengono inseriti anche numerosi modificatori in grado di cambiare l'esperienza di gioco in maniere diverse, tra cui troviamo: