Nvidia, ufficiale l'evento di presentazione l'1 settembre: si parla di RTX 3000?

Nvidia ha confermato in via ufficiale l'evento di presentazione previsto per i prossimi giorni, fissato per l'1 settembre 2020 e annunciato dal CEO Jensen Huang in queste ore: anche se non ci sono ancora dettagli sui contenuti è assai probabile che si tratti della nuova serie di GPU RTX 3000.

Secondo quanto riferito dal CEO, la conferenza di presentazione di Nvidia è fissata per l'1 settembre alle ore 18:00 italiane, confermando dunque il teaser emerso ieri, che tuttavia puntava al giorno prima, almeno in base ai primi calcoli sul conto alla rovescia.

La descrizione parla di "Ultime innovazioni nel gaming e nella grafica" ed è facile che l'evento sia incentrato sulla Serie RTX 3000, che rappresenta il prossimo futuro di Nvidia in ambito GPU per PC. Si tratta del primo arrivo della nuova architettura Ampere in ambito consumer, visto che i nuovi hardware, presentati lo scorso maggio, sono stati utilizzati finora per l'ambito professionale e di ricerca.

L'approdo in ambito videoludico è dunque atteso con le nuove schede RTX 3000, ovvero le Nvidia RTX 3080, 3070 e 3060. Il balzo evolutivo dal punto di vista della resa grafica dovrebbe essere impressionante, considerando peraltro che la nuova architettura Ampere dovrebbe gestire con maggiore facilità anche il ray tracing, proseguendo sulla strada intrapresa già dalla serie 2000 attualmente sul mercato.