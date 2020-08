Nvidia: un teaser anticipa un evento tra 21 giorni

Nvidia ha pubblicato un breve video teaser su Twitter per annunciare un qualche evento che si terrà tra 21 giorni. L'ipotesi più probabile è che si parli della nuova generazione di schede video basate sulla tecnologia Ampere, ma sinceramente è difficile dare certezze, visto il poco materiale ufficiale a disposizione su cui ragionare.

Il filmato mostra infatti un evento cosmico che suggerisce come l'evento sarà di grande portata, ma niente di più. Da Nvidia è arrivata anche un altra indicazione che parla di "21 anni", associandoli ai 21 giorni. Si tratta della distanza temporale che divide dal lancio della scheda video GeForce 256, la prima della compagnia, che arrivò sul mercato nel 1999. Che sia un riferimento a un qualcosa di altrettanto rivoluzionario?

Per saperlo non ci resta che attendere il 31 agosto, giorno in cui scadrà il conto alla rovescia. Naturalmente la vaghezza del tutto non può farci dimenticare le numerosissime voci emerse nelle scorse settimane, che hanno praticamente svelato le nuove schede video di Nvidia, quelle dell'attesissima serie RTX 3000. Probabile che l'evento le riguardi, dato che sono attese per la metà di settembre, almeno in via ufficiosa.