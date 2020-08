FIFA 21: un trailer ci svela il nuovo FUT

Electronic Arts ha pubblicato un nuovo trailer di FIFA 21 per mostrare le novità della modalità FUT, immancabile anche nell'edizione di quest'anno visto il successo riscosso tra i giocatori e i soldi che porta nelle tasche del publisher grazie alle microtransazioni. Lo trovate in testa alla notizia.

Chissà se anche quest'anno il FUT sarà coinvolto in scandali e polemiche legate al suo modello economico come successo con le edizioni degli ultimi anni.

Se volete più informazioni sul FUT 21 di FIFA 21, leggete la freschissima anteprima in cui Luca Forte ha scritto:

Anche quest'anno FUT si appresta ad essere la modalità principe di FIFA 21. Le novità introdotte, infatti, non modificano la sostanza di questa amatissima modalità, ma vanno ad ampliare le opzioni a disposizione e a dare ai giocatori tantissime altre scuse per fiondarsi sui server per giocare, vincere premi, espandere la propria squadra e, perché no, spendere soldi per accelerare questo processo. Squadra che vince non si cambia, dunque, ma lo sforzo per rendere tutto più completo, fluido e interessante c'è tutto. Nell'attesa di scoprire i vari bilanciamenti nelle ricompense e soprattutto nel gameplay.