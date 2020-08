The Last of Us 2: l'aggiornamento 1.03 porta la modalità Grounded, con permadeath

The Last of Us 2 sta per ricevere l'aggiornamento 1.03 con alcuni dettagli scoperti attraverso l'aggiunta di nuovi trofei all'elenco: l'update da parte di Naughty Dog arricchirà il celebre titolo su PS4 della modalità Grounded, di ritorno dall'originale, con l'aggiunta del permadeath.

Grounded è una modalità che ritorna dal primo The Last of Us e aggiungerà un livello di difficoltà ulteriore e superiore a tutti gli altri, rendendo il gioco una sfida veramente ardua anche per i giocatori più preparati, anche attraverso la rimozione di alcune opzioni di gioco utili.

In questa modalità, in arrivo con la patch 1.03, ogni scontro appare decisamente impegnativo, con danni triplicati da parte dei nemici, la rimozione della modalità ascolto (lo strumento che consente di scoprire la presenza dei nemici nei paraggi), viene tolto l'HUD dallo schermo e ridotte sensibilmente le munizioni e i rifornimenti che si possono trovare all'interno delle ambientazioni. Inoltre, si riduce anche la quantità dei checkpoint, rendendoli meno frequenti e più distanti l'uno dall'altro.

Concludendo il gioco con la modalità Grounded, i giocatori possono ottenere il trofeo speciale Dig Two Graves, che va ad aggiungersi al totale dei vari trofei già presenti all'interno di The Last of Us 2. Con l'arrivo dell'aggiornamento diventa anche possibile attivare la modalità permadeath: in sostanza, questa dovrebbe causare la fine della partita ad ogni morte del personaggio, senza possibilità di continuare.

C'è un nuovo trofeo legato anche all'attivazione di questa modalità, ottenibile nel caso in cui si riesca a concludere la storia con l'opzione attiva e si chiama "You Can't Stop This". Al momento non ci sono altre informazioni sulla questione, visto che l'esistenza dell'update è stata dedotta esclusivamente dalla comparsa dei due nuovi trofei, dunque attendiamo informazioni più precise da parte di Naughty Dog o Sony sulla questione.

Attendiamo anche eventuali notizie sul multiplayer di The Last of Us 2, dopo il presunto video della modalità Fazioni trapelato online.