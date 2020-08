The Last of Us 2 multiplayer: un video della modalità Fazioni è trapelato online

La modalità multiplayer di The Last of Us 2 dovrebbe essere viva e vegeta. Un video trapelato online, infatti, mostra una scampolo della modalità chiamata Fazioni. Da questi pochi secondi possiamo capire quello sul quale Naughty Dog sta lavorando e avere un'idea di come sarà la modalità competitiva del gioco.

Della modalità multigiocatore di The Last of Us II si erano perse le tracce durante lo sviluppo. Naughty Dog, infatti, ha avuto più problemi del previsto a confezionare la meravigliosa storia del gioco e per questo ha deciso di mettere in stand-by il multiplayer, così da poter concentrare le risorse sulla storia di Joel ed Ellie.

Adesso che tutto è finito gli sviluppatori si possono concentrare anche su questa modalità che nel frattempo è divenuta sempre più grande e ambiziosa, perlomeno ad ascoltare le voci che arrivano dal team di sviluppo. Il filmato che abbiamo pubblicato in testa alla notizia potrebbe testimoniare il fatto che lo sviluppo del gioco sia ripreso e Naughty Dog stia eseguendo dei test interni per capire le qualità dell'esperienza, bilanciarla e migliorarla in vista della pubblicazione.

Come sempre in queste circostanze, bisogna prendere il tutto con le dovute precauzioni. L'upload è nuovo, ma non si sa quanto possa essere vecchia la build catturata. Inoltre il video sembra essere stato estrapolato da un vecchio leak del multiplayer.

Cosa ve ne pare? Vi piace quello che avete visto?