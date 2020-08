Windows 10: app per Android disponibili su PC con Il tuo telefono, per gli insider

App per Android che diventano disponibili e funzionanti anche su PC Windows 10? Ad alcuni sembra soltanto un sogno, eppure sono anche queste le possibilità promesse nel recentissimo evento dedicato al Samsung Note 20. Basterà (e per alcuni "basta" già da adesso) utilizzare Il tuo telefono.

Il tuo telefono è un'applicazione predisposta da Microsoft su PC Windows 10: permetterà agli utenti in possesso di uno smartphone Android di utilizzare le proprie app anche su PC. Alcuni insider hanno scoperto che questa funzionalità è già disponibile (ma soltanto per loro, appunto) a partire da oggi 6 agosto 2020; in futuro chiaramente sarà a disposizione di tutti. Probabilmente può essere utile installare su Android il complemento de Il mio telefono.

Il mio telefono di Microsoft consente di effettuare lo streaming su PC del proprio smartphone, all'interno di una finestra accuratamente predisposta; un po' come il software Mobile Connect di Dell. L'utente può così visualizzare tutte le sue applicazioni, anche aggiungerle al menù start e avviarle in caso di bisogno; nel corso dell'anno i possessori di un Note 20 saranno in grado anche di lanciarne più di una nello stesso momento.

Ad oggi vi sono 33 dispositivi Android supportati, senza contare la recente famiglia del Note 20; si tratta solo ed esclusivamente di dispositivi Samsung. Ancora, ricordiamo che la feature è tuttora in sviluppo, e che dunque rimarrà limitata ai fortunati insider ancora per un po'; non vi sono cenni circa l'intenzione di estenderne il supporto anche ad altri brand e dispositivi, ma chiaramente questo ad un certo punto avverrà comunque.