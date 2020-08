Samsung Galaxy Note20 presentato ufficialmente: Xbox Game Pass e gamepad in regalo

Samsung, durante il Samsung Galaxy Unpacked 2020, ha presentato la serie Galaxy Note20, ma non solo. Il colosso coreano ha annunciato una serie completa di nuovi prodotti che comprendono Tab S7 e S7+, Watch3, Buds Live e Z Fold2 5G. Tutti coloro che prenoteranno un Note20 potranno ottenere in regalo tra mese di Xbox Game Pass Ultimate e un gamepad ufficiale e Wireless Charger.

Questa promozione suggella la collaborazione tra Microsoft e Samsung, come preannunciato ieri durante l'annuncio di Xbox Game Pass Ultimate con xCloud anche su mobile. I prodotti di Samsung si candidano ad essere quelli consigliati per giocare a xCloud via mobile, anche grazie a questa promozione.





Coloro che prenoteranno la serie Galaxy Note20 dal 5 al 20 agosto 2020 potranno scegliere di ricevere in omaggio gli auricolari bluetooth Galaxy Buds+, oppure, per gli appassionati di gaming, 3 mesi dell'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, Game Controller dedicato e Wireless Charger. Prenotando Galaxy Note20 Ultra 5G gli utenti potranno scegliere di ricevere in omaggio i nuovi auricolari bluetooth Galaxy Buds Live oppure 3 mesi dell'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, Game Controller dedicato e Wireless Charger.

Galaxy Note20 sarà in vendita nella versione 4G ad un prezzo consigliato di €979 e nella versione 5G ad un prezzo consigliato di €1.079. Galaxy Note20 Ultra 5G con 256GB di memoria interna sarà disponibile ad un prezzo consigliato di €1.329, e in esclusiva dello shop di Samsung nella versione con 512GB di memoria interna ad un prezzo consigliato da €1.429.

Galaxy Note20 Ultra 5G è disponibile nelle colorazioni esclusive Mystic Black, Mystic Bronze e Mystic White (quest'ultima colorazione in esclusiva sul sito Samsung.com), mentre Galaxy Note20 nelle varianti Mystic Green, Mystic Gray e Mystic Bronze.

A partire dal 21 agosto 2020 Galaxy Tab S7 sarà disponibile nella versione WIFI ad un prezzo consigliato di €749 e nella versione 4G ad un prezzo consigliato di €849. Galaxy Tab S7+ sarà disponibile nella versione WIFI ad un prezzo consigliato di €949 e nella versione 5G ad un prezzo consigliato di €1.149.

Prenotando un tablet della serie Galaxy Tab S7 tra il 5 e il 20 agosto 2020 i consumatori potranno scegliere se ricevere la Galaxy Book Cover oppure 3 mesi dell'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate e Game Controller dedicato.

Galaxy Buds Live saranno in preorder dal 5 al 20 agosto e in vendita dal 21 agosto 2020 al prezzo di €189. Galaxy Watch3 sarà disponibile a dal 7 agosto 2020 a partire da €429. Acquistando il prodotto entro il 20 agosto 2020 i consumatori riceveranno in omaggio un Wireless Battery Pack.

