PS5 batte Xbox Series X 6-1 nelle intenzioni di acquisto di oltre 45mila persone

Brian Altano, video producer di IGN, ha organizzato un interessante sondaggio su Twitter sulle intenzioni di acquisto dei videogiocatori a cui hanno partecipato oltre 45mila persone da tutto il mondo. Il risultato è inequivocabile: PS5 batte Xbox Series X per 6 a 1.

Come diciamo sempre, le intenzioni di acquisto, soprattutto in un momento come questo nel quale mancano ancora tanti fattori fondamentali per prendere una decisione consapevole, sono un semplice sondaggio sulla popolarità di un prodotto. Ma è sempre indicativo di come Microsoft e Sony stanno lavorando, oltre che della fedeltà delle due fanbase.

Il sondaggio di Altano è interessante innanzitutto per le dimensioni del campione coinvolto, ovvero 45 mila persone, oltre che per l'interazionalità delle persone intervistate. Non si sta parlando di una sola nazione che potrebbe, quindi, essere un feudo di un marchio rispetto ad un altro.

In questo momento Sony sembra essere in netto vantaggio su Microsoft, dato che ogni 10 persone 6 hanno intenzione di comprare una PS5. Xbox Series X è molto indietro, dato che al momento sarà comprata da 1 persona su 10. A questi numeri va aggiunto un ulteriore 10% che comprerà entrambe le macchine e un 12,4% che, al momento, non è intenzionato a fare il passaggio generazionale.

Su questo risultato pesa sicuramente l'eccezionale lavoro che Sony ha fatto con PS4, una console che ha venduto 112 milioni di macchine e vende il doppio dei giochi rispetto al 2019 e la delusione che in molto hanno provato dopo l'Xbox Series X Games Showcase. E siamo sicuri che il prezzo o le informazioni sulla line-up di lancio, saranno informazioni in grado di modificare questi equilibri.

Cosa ne pensate?