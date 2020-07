Xbox Games Showcase: una conferenza deludente per Xbox Series X?

Quello di ieri è stato un lunghissimo pomeriggio qui su Multiplayer.it: buona parte della redazione si è infatti impegnata a organizzare e seguire con un'intensa maratona il nuovo Xbox Games Showcase, l'evento che avrebbe dovuto farci assaporare la next-gen di Microsoft. Durante l'evento di ieri speravamo tutti di rimanere stupiti davanti l'offerta delle prime parti per Xbox Series X e, di traverso, per Xbox One.

Ma il condizionale è d'obbligo perché è veramente difficile dirsi soddisfatti della conferenza di ieri che si è aperta con un Halo Infinite dalle grandissime potenzialità e dall'apprezzabile ritorno alle origini della serie, ma che di sicuro non è riuscito a stupire tecnicamente ed esteticamente probabilmente anche a causa della sua natura cross-gen.

E da quel titolo in avanti, è stato un susseguirsi di giochi, sicuramente tanti, variegati e anche molto concreti, ma nessuno dei quali in grado di dare un reale assaggio di quella potenza bruta su cui è stata impostata una buona parte della comunicazione di Xbox Series X. La console più potente della prossima generazione, la casa di Redmond si è affrettata ad affermare in molteplici occasioni. Ma, ieri sera, l'esibizione dei muscoli è stata praticamente assente.

Io e Umberto ci siamo quindi lanciati in un lungo dibattito video che potete trovare poco più sopra, in cui abbiamo cercato di ripercorrere l'evento, di analizzare i suoi punti di debolezza, ma anche i suoi punti di forza perché chiaramente Xbox Games Showcase non è tutto da buttare, soprattutto se osservato e valutato in funzione dell'unico grande vincitore della strategia Microsoft: il Game Pass di Xbox.

Basterà l'eccezionale e promettente servizio di Microsoft a risollevare le sorti di un lancio sempre più vicino, ma sempre più preoccupante per una certa scarsità di titoli in grado di esprimere l'irruenza di Xbox Series X? Riuscirà Halo Infinite a scrollarsi di dosso le critiche generate dal video di ieri sera facendo capire ai giocatori che oltre alla grafica c'è di più? Sono solo alcuni degli interrogativi che ci siamo posti nel video e a cui abbiamo cercato di dare una risposta in funzione delle nostre competenze e convinzioni.

Voi, dopo averci ascoltati, non dimenticate di dirci quali sono state le vostre impressioni dell'evento di ieri e fateci sapere qui sotto tra i commenti se, quanto visto, vi è bastato a preparare i soldi per il pre-order che, immaginiamo, si aprirà di qui a breve!