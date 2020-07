S.T.A.L.K.E.R. 2, il trailer visto ieri era un target render

Il trailer di S.T.A.L.K.E.R. 2 visto ieri durante l'evento di presentazione dei giochi first party di Xbox Series X era un target render, non un video di gioco. Se vogliamo era facilmente ipotizzabile che fosse così, ma la conferma è arrivata da GSC Game World con una FAQ pubblicata su Twitter, in cui si parla del video come della qualità ideale che si vuole ottenere per la grafica finale.

Nel frattempo è sparito l'anno di lancio. Prima i canali ufficiali riportavano il 2021, ma ora non viene più fatta menzione di quando potremo giocarci. Capita per giochi ancora agli inizi dello sviluppo. Confermato anche il fatto che S.T.A.L.K.E.R. 2 sarà un'esclusiva temporale di Xbox Series X, quindi che con tutta probabilità arriverà anche su PS5.

La FAQ parla anche di contenuti: S.T.A.L.K.E.R. 2 sarà un open world molto vasto con finali multipli. Sinceramente non sappiamo cosa aspettarci dal gioco finito. Il nome dello studio è lo stesso dei precedenti episodi, ma del team originale sono rimasti davvero in pochi. Alcuni sono andati a lavorare per 4A Games alla serie Metro, che condivide moltissimo con gli Stalker, mentre altri hanno fondato Vostok Games e hanno sviluppato Survarium.