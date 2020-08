PGA Tour 2K21: nel trailer l'editor per creare il proprio percorso personalizzato

2K Games e HB Studios hanno pubblicato un nuovo trailer di PGA Tour 2K21 nel quale si vede in azione l'editor per creare il proprio percorso personalizzato. Grazie al Course Designer si potrà scegliere tra migliaia di opzioni di personalizzazione diverse per realizzare il campo da gioco più selvaggio, stravagante e punitivo che possa venire in mente.

Nel gioco ci saranno 15 campi ufficiali del Tournament Players Club (TPC), ma, nel caos in cui non siano abbastanza, si potrà creare il campo dei sogni (o degli incubi del vostro avversario)

Clubhouse? Controllate. Cactus? Certo. Scoiattoli e grattacieli? Anche! È tutto a disposizione per realizzare il campo, e siete voi l'architetto. Una volta che il capolavoro è completo, si potrà condividerlo con i giocatori di tutto il mondo su tutte le piattaforme.

Cosa ne pensate?