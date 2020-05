The Last of Us 2, il multiplayer svelato dal leak mostra qualcosa sul crafting

Sul famoso leak di The Last of Us 2 sono state scritte già numerose pagine, ma c'è un elemento che forse non è emerso con particolare evidenza ed è il fatto che, tra i materiali emersi in maniera irregolare, c'erano anche testimonianze della modalità multiplayer del gioco, di cui si è visto in particolare qualcosa riguardante il sistema di crafting.

Non sapremmo nemmeno dire se le informazioni qui riportate possano rappresentare spoiler , visto che si tratta di caratteristiche di gioco che peraltro erano state annunciate in precedenza, salvo poi essere parzialmente ritrattate con la particolare riorganizzazione effettuata sul comparto multiplayer, ma se volete evitare qualsiasi anticipazione forse dovreste evitare di leggere quanto segue, anche se non è presente alcun riferimento alla storia o ai contenuti del gioco principale.

Come riportato da MP1ST, i frammenti di video relativi alla modalità multiplayer dimostrano, se non altro, che Naughty Dog ha effettivamente lavorato a questo comparto, anche se non è chiaro quando venga messo a disposizione. Le ultime notizie su questo argomento sembravano infatti escludere l'arrivo della modalità multiplayer, almeno al lancio del gioco.

Dagli screenshot effettuati emergono alcune armi e caratteristiche: il perk "gifting", che consente di passare oggetti e armi da un giocatore all'altro, poi la presenza di vari esplosivi come le bombe con chiodi e le molotov, oltre a quelle che sembrano mine e granate fumogene.

Qualche modifica sembra essere stata applicata al sistema di armatura, che non è più legato al negozio interno ma incentrato interamente sul crafting, a quanto pare.

Per quanto riguarda le notizie sulla modalità multiplayer di The Last of Us 2, non è chiaro se questa sia stata cancellata o se venga recuperata in un secondo momento. Lo scorso settembre Naughty Dog aveva riferito di non volerlo includere nel gioco, tuttavia successivamente è emerso che il team stava lavorando a un nuovo gioco online. Da lì sono partite le supposizioni su un multiplayer standalone legato al gioco ma distribuito in maniera separata, tuttavia non abbiamo ancora risposte certe, al riguardo.