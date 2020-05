LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, la nuova locandina celebra lo Star Wars Day

La nuova locandina di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker celebra nella maniera migliore lo Star Wars Day mostrando i più celebri protagonisti della saga come Luke Skywalker, la Principessa Leia, Rey e Finn.

L'immagine è stata condivisa direttamente da Warner, come piccolo assaggio di quello che sarà presentato questa estate. Questo fa pensare che LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker non sarà tra i giochi delle terze parti che saranno presentati da Microsoft all'interno dell'Inside Xbox dedicato a Xbox Series X.

La key art di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker racchiude le tre trilogie di Star Wars e presenta alcuni tra gli eroi e i cattivi più leggendari della saga. I giocatori potranno combattere contro le forze del male interpretando i loro personaggi preferiti come Luke Skywalker, la Principessa Leia, Rey, Finn, BB-8 e una legione di altri eroi, oppure passare al lato oscuro e scegliere Darth Vader, Kylo Ren e molti altri ancora.

Dopo l'annuncio dello scorso E3 2019 poco abbiamo saputo di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, per questo motivo è importante carpire ogni dettaglio da questa nuova immagine. Per esempio le ambientazioni iconiche che fanno da sfondo alla key art mostrano alcune delle epiche battaglie che hanno reso celebre la saga.

Il gioco sarà ambientato durante le Guerre dei Cloni alla Battaglia di Geonosis passando per lo snowspeeder dell'Alleanza nella Battaglia di Hoth. Generazioni di fan di Star Wars, quindi, potranno trovare le loro scene preferite nel gioco di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker.

Che ve ne pare? Attendete questa nuova avventura LEGO? Nel frattempo May the 4th be with you!